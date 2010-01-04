В ОАЕ відкривається найвища в світі будівля
11:15, 04 січня 2010Нерухомість
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800-метрова башта "Бурдж Дубай"
У Дубаї (Об`єднані Арабські Емірати) сьогодні урочисто відкривається найвища в світі будівля.
Як повідомляє радіо «Свобода», башта "Бурдж Дубай", висота якої перевищує 800 метрів, будувалася близько 5 років. Вартість будівництва склала майже 1,5 мільярдів доларів.
У будівлі будуть розташовані розкішні квартири і готель, дизайн якого розробив Джорджіо АРМАНІ.
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