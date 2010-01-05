Уряд закликають вчасно фінансувати реконструкцію НСК «Олімпійський»

Міністерство з питань сім`ї, молоді і спорту закликає Кабінет міністрів України своєчасно і ритмічно фінансувати реконструкцію НСК «Олімпійський» в 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра Сергій ДРАЧ на першому в новому році Дні відкритих дверей у спорткомплексі.

За його словами, одним із головних ризиків для виконання реконструкції спорткомплексу є ризик неритмічного і невчасного фінансування проекту.

«Я хотів би звернутися до уряду щодо своєчасного і ритмічного фінансування в 2010 році реконструкції НСК «Олімпійський». Необхідно сьогодні завершити оплату виконаних робіт у 2009 році, а також у 2010 році провести авансування виконання робіт щодо навісу, залишок за постановою Кабінету Міністрів – 200 млн. грн. А також у першому кварталі профінансувати «Київміськбуд» для виконання будівельно-монтажних робіт. Є рішення уряду, його необхідно виконати», – наголосив С.ДРАЧ.

При цьому він уточнив, що решта всіх ризиків виконання проекту буде підпорядкована графіку фінансування. «Ми на сьогодні готові підтвердити всі дати: у грудні 2010 року буде завершено будівництво стадіону, в червні 2011 року буде проведена перша гра на цьому стадіоні», – сказав заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2009 року Кабінет Міністрів України виділив 200 млн. грн. Міністерству України у справах сім`ї, молоді і спорту для фінансування робіт з установлення навісу над трибунами стадіону НСК "Олімпійський". Цей платіж здійснено з метою авансування робіт з виготовлення металевих конструкцій каркаса, сталевих тросів і мембрани навісу над трибунами. Загальна вартість будівництва навісу становить 727,2 млн. грн.