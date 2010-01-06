Кабмін створив міжвідомчу комісію з реформування ЖКГ

Кабінет Міністрів України створив Міжвідомчу комісію з проведення реформування житлово-комунального господарства.

Про це йдеться в постанові КМУ (№1378 від 23 грудня 2009 р.), опублікованій сьогодні в газеті «Урядовий кур`єр» (№2 від 6 січня ц.р.).

Згідно з документом, очолює комісію віце-прем`єр-міністр України, його заступники – міністр із питань ЖКГ і перший заступник міністра економіки.

Як зазначається в положенні про Міжвідомчу комісію з проведення реформування житлово-комунального господарства, це тимчасовий дорадчий орган при Кабміні, який створюється для забезпечення взаємодії й підвищення ефективності діяльності міністерств, інших органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, діяльність яких пов`язана з виконанням Загальнодержавної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки.

Серед основних завдань комісії – розробка пропозицій з реалізації державної політики у сфері ЖКГ, узгодження позицій і підготовка рекомендацій щодо визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань розвитку ЖКГ.

Комісія готує й подає Кабміну пропозиції з удосконалення нормативно-правової бази у сфері ЖКГ і рекомендацій, розроблених за результатами своєї роботи; аналізує результати виконання програми та здійснення заходів із соціального захисту населення в процесі переходу підприємств ЖКГ до роботи в ринкових умовах; вивчає громадську думку про рівень житлово-комунального обслуговування та пріоритети реформування галузі.