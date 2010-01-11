У Києві вартість оренди квартир у 2009 р. знизилася майже на 30%

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в 2009 році знизилася на 27,8% - до 438 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди однокімнатних квартир знизилася на 124 дол. – до 458 дол., 2-кімнатних – знизилася на 231 дол. – до 615 дол., 3-кімнатних – знизилася на 274 дол. – до 751 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 117 дол. – до 353 дол., 2-кімнатних – знизилася на 253 дол. – до 605 дол., 3-кімнатних – знизилася на 274 дол. – до 716 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 148 дол. – до 265 дол., 2-кімнатних – знизилася на 175 дол. – до 348 дол., 3-кімнатних – знизилася на 215 дол. – до 539 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 145 дол. – до 277 дол., 2-кімнатних – знизилася на 152 дол. – до 377 дол., 3-кімнатних – знизилася на 156 дол. – до 528 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 150 дол. – до 250 дол., 2-кімнатних – знизилася на 152 дол. – до 350 дол., 3-кімнатних – знизилася на 166 дол. – до 442 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 126 дол. – до 276 дол., 2-кімнатних – знизилася на 119 дол. – до 392 дол., 3-кімнатних – знизилася на 158 дол. – до 448 дол.

У Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 109 дол. – до 321 дол., 2-кімнатних – знизилася на 82 дол. – до 435 дол., 3-кімнатних – знизилася на 152 дол. – до 457 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 163 дол. – до 267 дол., 2-кімнатних – знизилася на 135 дол. – до 365 дол., 3-кімнатних – знизилася на 148 дол. – до 461 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 171 дол. – до 260 дол., 2-кімнатних – знизилася на 131 дол. – до 382 дол., 3-кімнатних – знизилася на 145 дол. – до 463 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 158 дол. - до 254 дол., 2-кімнатних – знизилася на 155 дол. – до 353 дол., 3-кімнатних – знизилася на 130 дол. – до 470 дол.

Обсяг пропозицій від усієї сукупності 1-3-кімнатних квартир, представлених у десяти районах Києва, становить: у Шевченківському районі – 17%, у Печерськом – 13%, у Дарницькому – 12%, в Оболонському – 9%, у Дніпровському – 9%, у Солом’янському – 11%, у Голосіївському – 8%, у Святошинськом – 8%, у Деснянському – 7%, в Подільському – 6%.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» із 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості й котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.