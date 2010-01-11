У Львові середня вартість житла в 2009 році знизилася на 29%

На вторинному ринку Львова середня вартість 1-3-кімнатних квартир у 2009 році знизилася на 29,08% (559 дол.) – до 1363 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за цей період найдешевшим залишався Сихівський район з середнім показником 1115 дол./кв. м, найдорожчим – Галицький, де середня ціна продажу 1729 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 кв. м житла в місті зафіксовано в Личаківському районі – на 28,57% (514 дол.) – до 1286 дол., Галицькому – на 30,84% (771 дол.) – до 1729 дол., Залізничному – на 29,39% (511 дол.) – до 1229 дол./кв. м, Франківському – на 27,13% (501 дол.) – до 1344 дол., Шевченківському – на 28,89% (480 дол.) – до 1180 дол. і Сихівському районі – на 26,65% (405 дол.) – до 1115 дол./кв. м.

У компанії зазначають, що всі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.