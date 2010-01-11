Вартість котеджів під Києвом знизилася на 24%

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні у 2009 році знизилася на 23,94% (на 294 дол.) – до 934 дол. США за 1 кв. м за середньої ціни реалізації середньостатистичного домоволодіння 115 003 дол.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

Як зазначається у повідомленні, у Києві вартість індивідуальних будинків за цей період знизилася на 31,76% (на 574 дол.) - до 1 232 дол./кв. м за середньої ціни 172 450 дол. за домоволодіння.

За даними компанії, за зазначений період зниження цін на котеджі спостерігалося в Макарівському районі – на 18,31% (187 дол.) – до 832 дол./кв. м, Києво-Святошинському – на 25,88% (441 дол.) – до 1 263 дол./кв. м, Кагарлицькому – на 20,47% (155 дол.) – до 600 дол./кв. м, Переяслав-Хмельницькому – на 13,28% (61 дол.) – до 400 дол./кв. м, Обухівському – на 19,41% (342 дол.) – до 1421 дол./кв. м, Бориспільському – на 23,93% (400 дол.) – до 1 271 дол./кв. м, Вишгородському – на 26,61% (352 дол.) – до 972 дол./кв. м, Васильківському – на 27,08% (349 дол.) – до 939 дол./кв. м, Броварському – на 26,44% (344 дол.) – до 956 дол./кв. м, Бородянському – на 27,24% (328 дол.) – до 876 дол./кв. м, Фастівському – на 24,75% (156 дол.) – до 474 дол./кв. м, в решті десяти районах області – на 19-25% (50-156 дол.) – до 183-474 дол./кв. м.

Частка пропозицій котеджів від всієї сукупності виставлених на продаж в одинадцяти районах Київської області (за винятком котеджних селищ) становить: у Києво-Святошинському районі – 24%, Васильківському – 16%, Бориспільському – 9%, Вишгородському – 8%, Обухівському – 8%, Бородянському – 3%, Броварському – 6%, Макарівському – 2%, Кагарлицькому – 5%, Фастівському – 2%, Переяслав-Хмельницькому – 5%, у решті десяти районах області – 12%.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні знизилася на 3%, або на 48 дол., – до 1 547 дол. за 1 кв. м за середньої ціни реалізації середньостатистичного домоволодіння 201 065 дол.

Довідка УНІАН. Вартість 1 кв. м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) і будинку (котеджні селища не включено).