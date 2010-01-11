Житло у столиці подешевшало на 27%

На вторинному ринку Києва середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у 2009 році знизилася на 27,16% (624 дол.) – до 1673 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1279 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2661 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Оболонському районі – на 24,29% (546 дол.) – до 1702 дол., Солом’янському – на 28,39% (598 дол.) – до 1509 дол., Подільському – на 25,16% (520 дол.) – до 1545 дол., Дарницькому – на 28,95% (521 дол.) – до 1279 дол., Святошинському – на 26,54% (502 дол.) – до 1388 дол., Шевченківському – на 25,18% (733 дол.) – до 2178 дол., Деснянському – на 26,39% (472 дол.) – до 1316 дол./кв. м, Дніпровському, – на 27,84% (531 дол.) – до 1375 дол., Печерському – на 28,86% (1080 дол.) – до 2661 дол./кв. м і Голосіївському районі – на 27,44% (632 дол.) – до 1672 дол. за 1 кв. м.

У компанії зазначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» із 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості й котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.