Земля у Харківській області подешевшала на 15%

Середня вартість землі у Харківській області під котеджне будівництво в 2009 році знизилася на 15,18%, або на 323 дол., – до 1808 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за зазначений період вартість земельних ділянок у Харківському районі знизилася на 15% (на 332 дол.) – до 1879 дол./сотка, в Дергачівському – на 15,61% (на 328 дол.) – до 1775 дол./сотка, у Чугуївському районі – на 15,84% (на 195 дол.) – до 1039 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться лише для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року опікується консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.