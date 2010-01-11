У Донецьку середня вартість житла в 2009 р. знизилася на 28%

На вторинному ринку Донецька середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у 2009 році знизилася на 28%, або 429 дол. – до 1 102 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за цей період найдешевшим залишався Петровський район міста з середнім показником 716 дол./кв. м, найдорожчим – Ворошиловський, де середня ціна продажу становила 1 403 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Ленінському районі – на 25,04% (305 дол.) – до 915 дол., Будьоннівському – на 26,77% (321 дол.) – до 879 дол., Кіровському – на 25,22% (275 дол.) – до 817 дол., Пролетарському – на 23,85% (267 дол.) – до 853 дол., Ворошиловському – на 29,86% (597 дол.) – до 1 403 дол., Київському – на 28,79% (462 дол.) – до 1 141 дол., Куйбишевському – на 27,07% (342 дол.) – до 923 дол./кв. м, Петровському – на 20,98% (190 дол.) – до 716 дол./кв. м і Калінінському районі – на 27,76% (417 дол.) – до 1 084 дол./кв. м.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.