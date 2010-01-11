Вартість землі на Львівщині знизилася на 24%

Середня вартість землі у Львівській області під котеджне будівництво у 2009 році знизилася на 24%, або на 780 дол., – до 2469 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії "SV Development".

За даними компанії, за цей період вартість земельних ділянок у Пустомитівському районі знизилася на 23,64% (на 900 дол.) – до 2 906 дол./сотка, в Городоцькому – на 23,96% (на 570 дол.) – до 1 809 дол./сотка, в Яворівському – на 26,17% (на 652 дол.) – до 1 839 дол./сотка, у Жовківському – на 25,16% (на 453 дол.) - до 1 348 дол./сотка, в Кам’янка-Бузькому – на 27,90% (на 385 дол.) – до 995 дол./сотка.

Компанія проводить аналіз тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням, в районах обласних центрів з максимальною кількістю операцій, що проводяться.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року опікується консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.