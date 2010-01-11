У Дніпропетровську середня вартість житла знизилася на 30%

На вторинному ринку Дніпропетровська середня вартість 1-3-кімнатних квартир у 2009 році знизилася на 29,51%, або 437 дол., – до 1 045 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Ленінський район із середнім показником 811 дол./кв. м, найдорожчим – Жовтневий, де середня ціна продажу становила 1 266 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Жовтневому районі – на 33,73% (645 дол.) – до 1 266 дол., Кіровському – на 27,95% (417 дол.) – до 1 075 дол., Індустріальному – на 27,36% (337 дол.) – до 896 дол., Амур-Нижньодніпровському – на 33,07% (428 дол.) – до 867 дол., Червоногвардійському – на 27,28% (409 дол.) – до 1 091 дол., Бабушкінському – на 26,54% (429 дол.) – до 1 186 дол., Ленінському – на 25,59% (279 дол.) – до 811 дол./кв. м і Самарському районі – на 26,10% (308 дол.) – до 873 дол.

У компанії зазначають, що всі ціни вказано за результатами реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» із 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості й котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.