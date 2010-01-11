Житло в Одесі подешевшало на 26%

На вторинному ринку Одеси середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у 2009 році знизилася на 26,03% (493 дол.) - до 1 401 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишалося селище Котовського з середнім показником 1 082 дол./кв. м, найдорожчим – Приморський район, де середня ціна продажу становила 1 601 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження середньої вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Приморському районі – на 27,23% (599 дол.) – до 1 601 дол., у районах Черемушки – на 27,40% (447 дол.) – до 1 184 дол., Таїрове – на 22,84% (397 дол.) – до 1 343 дол., Молдаванки – на 25,25% (380 дол.) – до 1 125 дол. і в селищі Котовського – на 25,38% (368 дол.) – до 1 082 дол./кв. м.

У компанії зазначають, що всі ціни вказано за результатами реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» із 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості й котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.