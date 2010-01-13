МінЖХГ почало переговори про надання «Миколаївводоканалу» кредиту

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України 13-16 січня в Люксембурзі проведе переговори з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) про надання «Миколаївводоканалу» кредиту у розмірі 15,54 млн. євро.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, проект «Розвиток системи водопостачання і водовідведення в Миколаєві» передбачає залучення довгострокових інвестицій, що будуть спрямовані на модернізацію і реконструкцію системи водопостачання і водовідведення в місті, що дозволить поліпшити якість питної води.

Загальна вартість проекту 31,37 млн. євро, з яких кошти гранту Європейського Союзу становитимуть 3 млн. євро, кошти місцевого бюджету і підприємства – 12,83 млн. євро, позикові кошти – 15,54 млн. євро.

Передбачається, що ЄІБ надасть кредит підприємству на 8 років з відстроченням повернення кредиту - три роки, під процентну ставку LIBOR + 0,55%, комісія банку становитиме 1%, плата за обслуговування кредиту за субкредитною угодою – 0,5%.

Джерелом погашення кредиту буде прибуток КП «Миколаївводоканал». Повернення кредиту передбачається щорічно частками.

Як повідомлялося, 6 січня ц.р. Кабінет міністрів схвалив План організації виконання указу Президента України від 28 грудня 2009 року «Про делегацію України на переговори з Європейським інвестиційним банком щодо укладення фінансової угоди «Проект «Розвиток системи водопостачання і водовідведення в Миколаєві» між Україною і ЄІБ.