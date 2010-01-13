Кабмін змінив порядок прийняття в експлуатацію об'єктів

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку прийняття в експлуатацію завершених будівельних об`єктів.

Про це йдеться в постанові №1424 від 29 грудня 2009 року, текст якої розміщено на сайті Верховної Ради.

Згідно зі змінами, прийняття в експлуатацію завершених будівельних об`єктів здійснюється на підставі сертифікату відповідності, який видає Державна архітектурно-будівельна інспекція та її територіальні органи.

Підставами для відмови у видачі сертифікату відповідності є: неподання документів, виявлення недостовірних даних у документах, невідповідність завершеного об`єкту узгодженій і затвердженій проектній документації на будівництво об`єкту і вимогам державних будівельних норм.

У разі ухвалення рішення про відмову у видачі сертифікату відповідності замовнику або уповноваженій ним особі відправляється впродовж двох робочих днів повідомлення про ухвалення рішення з обгрунтуванням причин відмови і рекомендаціями щодо усунення виявлених порушень.

Спори, пов`язані з видачею сертифікату відповідності або відмовою у його видачі, вирішуються в судовому порядку.

Сертифікат відповідності є підставою для укладання договорів про постачання на прийняті в експлуатацію об`єкти необхідних для їх функціонування ресурсів – води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про об`єкт в державну статистичну звітність і оформлення права власності на об`єкт.

Як повідомляв УНІАН, Порядок прийняття в експлуатацію завершених будівельних об`єктів було затверджено Кабінетом міністрів України 8 жовтня 2008 року (постанова №923).