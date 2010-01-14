У Львові Держказначейство використало кошти для стадіону на інші цілі

Львів не має змоги оперувати власними коштами в розмірі 100 млн. грн., які були отримані від продажу облігацій і передбачені на будівництво стадіону до Євро-2012.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

У коментарі агентству директор Департаменту фінансової політики Львівської міської ради Олег ІЩУК зазначив, що «поки немає закритих актів виконаних робіт, Львівська міська рада вирішила, щоб ці гроші не лежали просто так, розмістити їх в «Укрексімбанку» під 17% та забезпечити додаткові надходження до бюджету. Але Державне казначейство забрало і використало ці гроші на інші цілі, не виконуючи платіжні доручення та порушуючи Конституцію України та Бюджетний кодекс».

За його словами, від таких дій «місто втрачає щодня близько 70 тис. грн.».

У прес-службі Львівської міської ради повідомили, що з цього приводу міськрада готує лист до Кабінету міністрів України.