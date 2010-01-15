У Києві з'явився перший в Україні бізнес-центр на воді

У Києві введено в експлуатацію перший бізнес-центр (БЦ) класу «В+» «Дніпро-плаза», розташований на дебаркадері, пришвартованому до причалу № 4 на Дніпрі з боку вул. Набережно-Крещатицької у Києві.

Про це УНІАН повідомив PR-спеціаліст консалтингової компанії “Українська торговельна гільдія”, яка виступає брокером і девелопером об`єкту, Іван ЩУРКО.

За його словами, власником та інвестором 6-поверхового бізнес-центру на воді площею 6,88 тис. кв. м є український бізнесмен, ім`я якого не розголошується.

Поблизу БЦ передбачено паркинг на 70 машино-місць.

І.ЩУРКО відзначив, що орендні ставки на офісні приміщення у бізнес-центрі залежать від розміру орендованої площі. Мінімальна вартість оренди становить 25 дол./кв. м (без ПДВ).

За його словами, на сьогодні підписано договори на оренду 25% площ у БЦ.

PR-спеціаліст повідомив, що комплекс було споруджено на одній з українських судноверфей у Херсоні і транспортовано по Дніпру на баржі. Обслуговуванням комплексу опікуватиметься керуюча компанія, що складається з фахівців, які мають досвід в експлуатації плавучих конструкцій.

Довідка УНІАН. «Українська торговельна гільдія» заснована у 2001 році, працює з усіма видами нерухомості: торговельною, офісною, складською, промисловою, житловою і заміською.