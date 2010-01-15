Ріелтори очікують на пом'якшення банками умов іпотеки

Ріелтори очікують на пом`якшення банками умов іпотечного кредитування в 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав на прес-конференції президент Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) Андрій ШУЛЬГА.

За його словами, відновлення програм іпотечного кредитування розпочалося з вересня 2009 року.

«Так, вона (іпотека) дорога, ряд банків запропонував 25-28%, однак з`явилися достатньо довгі кредити – до 20 років… У першому півріччі 2010 року відсотки почнуть падати», - вважає президент АФНУ.

Він додав, що масового викиду банками заставних квартир на ринок не сталося. Заставні квартири якщо і продавалися, то не за викидними цінами, а нагоду придбати житло дешево мали лише представники самих банків.

Як відзначила директор департаменту розвитку роздрібного бізнесу «Індекс Банку» Тетяна ШАПОВАЛ, на сьогодні до 10 банків пропонують різні програми з кредитування житла.

«Це здебільшого іноземні банки і ті банки, які не мають значних проблем з вантажем кредитів, ті, хто не кинув всі зусилля на реструктуризацію своїх портфелів і у кого є вільні кошти для того, щоб підживлятися на нерухомості. Ми розуміємо, що існуючий попит поки обмежений, однак очікуємо, що в 2010 році дійсно буде рости. Банки у 2010 році удосконалюватимуть свої програми кредитування, збільшуючи термін, роблячи більш прийнятими умови кредитування», - сказала вона.

Т.ШАПОВАЛ додала, що сьогодні споживачі іпотечних програм – це «клієнти, які накопичили деяку суму коштів і їм не вистачає на завершення купівлі певної суми».

У свою чергу генеральний директор АН Park Lane Галина МЕЛЬНИКОВА відзначила, що якщо раніше 80% квартир купувалося у кредит, то минулого року в агентстві було продано через іпотеку близько 4% житла.

За її даними, сума кредитів, які беруться у банках за іпотечними програмами, становить 10-30 тис. дол.

Г.МЕЛЬНИКОВА також вважає, що цього року інтерес до кредитування зростатиме, а умови кредитування стануть більш прийнятними.