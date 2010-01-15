На «Олімпійський» доставлять першу металоконструкцію для навісу

Наступного тижня на НСК «Олімпійський» з Дніпропетровська буде доставлено для монтажу першу металоконструкцію для навісу над глядацькими трибунами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр молоді і спорту України Юрій ПАВЛЕНКО сьогодні в Дніпропетровську під час презентації продукції на заводі «Майстер Профі Україна».

За його словами, найближчим часом на стадіоні буде проведено складання п’яти таких металоконструкцій у вигляді 46-метрових колон, виготовлених із сталі особливої міцності. Конструкція здатна витримати тиск 155 кг снігу на 1 метр квадратний і силу вітру 48 метрів на секунду.

Ю.ПАВЛЕНКО відзначив, що виготовлення металоконструкцій є одним з найскладніших етапів будівництва НСК «Олімпійський». При цьому вперше застосовується унікальна для України і Європи мембранно-вантова технологія.

Міністр молоді і спорту України заявив під час презентації, що роботи з виготовлення, доставки й монтажу металоконструкцій на НСК «Олімпійський» у Києві проводяться згідно з чітким планом, розрахованим на дні і години.

Як повідомлялося, ТОВ «Завод Майстер Профі Україна», що виграв тендер у АТ ХК «Київміськбуд» на виготовлення металоконструкцій для НСК «Олімпійський» у Києві, повинен виготовити впродовж 2010 р. 80 колон вагою 46 тонн кожна. До контракту як субпідрядники з виготовлення й монтажу металоконструкцій на стадіоні залучено 33 українських підприємства і 10 відомих зарубіжних компаній, серед яких «Брайдон» (Велика Британія), «Хайтекс» (Німеччина), «Саренс НВ» (Бельгія).

Загальна сума контракту становить 727 млн. грн.