На будівництво доступного житла планують спрямувати 1 млрд. грн.

На будівництво доступного житла в Україні в 2010 році планується направити 1 млрд. 087,2 млн. грн. (зокрема з держбюджету – 1 млрд. 028,15 млн. грн.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку й будівництва.

За словами міністра регіонального розвитку й будівництва України Василя КУЙБІДИ, такі обсяги фінансування закладено в затвердженій урядом Державній цільовій соціально-економічній програмі будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки.

Загалом програма передбачає впродовж 2010-2017 років спорудити (придбати) 265,8 тис. квартир (16,6 млн. кв. метрів).

«У проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік», який подавався на розгляд до Верховної Ради України, одним з напрямів розподілу коштів Стабілізаційного фонду було визначено забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, і компенсацію витрат Державної іпотечної установи, пов`язаних з придбанням квартир. Запланований обсяг витрат - 1 млрд. 040 млн. грн.», - повідомив міністр.

В.КУЙБІДА відзначив, що для будівництва доступного житла розроблено законодавчу базу, державні будівельні норми й типові проекти доступного житла.

За даними міністра, в першому кварталі ц.р. планується завершити розробку регіональних програм будівництва доступного житла.

Довідка УНІАН. Програма "Доступне житло" розрахована на сім`ї, щомісячний дохід яких становить 2,5-3 тис. грн. Одну третину вартості житла таким людям має оплачувати держава, дві третини – замовники житла шляхом спецкредитування, в якому будуть задіяні Державна іпотечна установа й комерційні банки.