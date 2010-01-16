В іпотечній програмі Обами беруть участь 100 тис. осіб

Американські банки схвалили перехід на гнучкішу систему оплати відсотків за іпотечними позиками для більш ніж 100 тис. боржників, повідомляється у прес-релізі Міністерства фінансів США, повідомляє k2kapital.

Порівняно з груднем у січні кількість охочих взяти участь у державній програмі підтримки іпотечного кредитування, спрямованої на довгострокову допомогу проблемним позичальникам, збільшилася втричі з 31 тис. чоловік.

За словами голови департаменту домоволодіння Мінфіну США Філліса Колдвелла (Phyllis Caldwell), міністерство має намір продовжити роботу з кредиторами і позичальниками для нарощування числа учасників держпрограми.

Держпрограма підтримки іпотечного кредитування передбачає надання гнучкіших умов виплати відсотків по іпотеці від 3 до 4 мільйонам американських домовласникам, а також тісну роботу з організаціями, що пропонують допомогу боржникам.