В іпотечній програмі Обами беруть участь 100 тис. осіб
За місяць кількість учасників збільшилась утричі
Американські банки схвалили перехід на гнучкішу систему оплати відсотків за іпотечними позиками для більш ніж 100 тис. боржників, повідомляється у прес-релізі Міністерства фінансів США, повідомляє k2kapital.
Порівняно з груднем у січні кількість охочих взяти участь у державній програмі підтримки іпотечного кредитування, спрямованої на довгострокову допомогу проблемним позичальникам, збільшилася втричі з 31 тис. чоловік.
За словами голови департаменту домоволодіння Мінфіну США Філліса Колдвелла (Phyllis Caldwell), міністерство має намір продовжити роботу з кредиторами і позичальниками для нарощування числа учасників держпрограми.
Держпрограма підтримки іпотечного кредитування передбачає надання гнучкіших умов виплати відсотків по іпотеці від 3 до 4 мільйонам американських домовласникам, а також тісну роботу з організаціями, що пропонують допомогу боржникам.