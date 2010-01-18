«Золоті Ворота» ремонтуватиме Київ–Харків–Довжанський

Корпорація «Золоті Ворота» проведе капремонт траси Київ–Харків–Довжанський Київ. 18 січня. УНІАН. Корпорація «Золоті Ворота» перемогла у міжнародному тендері на проведення капітального ремонту траси Київ–Харків–Довжанський на загальну суму 557,8 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, виконувати капітальний ремонт будуть ВАТ «Південзахіддорбуд» і ВАТ «Будівельне управління № 813», які входять до складу корпорації «Золоті Ворота».

Контрактна угода з «Укравтодором» передбачає капремонт двох ділянок траси від кордону Київської області до Лубен Полтавської області загальною протяжністю 38 км. Термін виконання робіт – 30 місяців.

За словами віце-президента корпорації «Золоті Ворота» Віктора ЯЩУКА, після проведення капремонту міжнародна траса Київ–Харків–Довжанський стане головною транзитною артерією між Росією і ЄС, основною складовою транспортного коридору Європа–Азія.

Довідка УНІАН. Корпорація «Золоті ворота» об`єднує понад 10 підприємств, що працюють у сфері житлового будівництва, будівництва, реконструкції і капітального ремонту автомобільних доріг, мостів і аеродромів, а також у виробництві дорожньо-будівельних матеріалів, будівельних конструкцій, гранітного щебеню.

На сьогодні підприємства корпорації здійснюють капітальне будівництво і реконструкцію дорожнього покриття на більш як 20 об`єктах на всій Україні, серед яких траси Київ–Чоп, Київ–Ковель–Ягодин (на Люблін), Кипти–Глухів–Бачевськ.

Крім того, підприємства корпорації здійснюють капітальний ремонт і будівництво злітно-посадочних смуг, перонів і рульових доріжок в аеропортах «Бориспіль», «Київ» (Жуляни), а також у Харківському аеропорту.