Котеджі під Києвом подорожчали на 0,3%

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні з 1 по 17 січня ц.р. зросла на 0,29% (3 дол.) – до 937 дол. США за 1 кв. м при середній ціні реалізації середньостатистичного домоволодіння 116 605 дол.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Як зазначається в повідомленні, в Києві вартість індивідуальних будинків за цей період знизилася на 0,42% (5 дол.) - до 1 227 дол./кв. м при середній ціні 171 400 дол. за домоволодіння.

За даними компанії, за цей період зростання цін на котеджі спостерігалося в Макарівському районі – на 0,63% (5 дол.) – до 838 дол./кв. м, Києво-Святошинському, – на 0,70% (9 дол.) – до 1 272 дол./кв. м, Кагарлицькому – на 0,09% (1 дол.) – до 601 дол./кв. м, Переяслав-Хмельницькому – на 0,67% (3 дол.) – до 402 дол./кв. м, Обухівському, – на 0,08% (1 дол.) – до 1422 дол./кв. м, Бориспільському, – на 0,45% (6 дол.) – до 1 277 дол./кв. м, Васильківському, – на 0,04% (1 дол.) – до 940 дол./кв. м.

При цьому зниження вартості домоволодіння було зафіксоване у Вишгородському районі – на 0,03% (1 дол.) – до 971 дол./кв. м, Броварському, – на 0,32% (3 дол.) – до 953 дол./кв. м, Бородянському – на 0,16% (1 дол.) – до 875 дол./кв. м.

Водночас стабілізувалися ціни на котеджі у Фастівському районі – на рівні 474 дол./кв. м. У решті десяти районів області зміна вартості домоволодіння становила 0,48-0,58% (2 дол.) – до 183-453 дол./кв. м.

Частка пропозицій котеджів від всієї сукупності виставлених на продаж в одинадцяти районах Київської області (за винятком котеджних селищ) становить: у Києво-Святошинському районі – 24%, Васильківському – 16%, Бориспільському – 9%, Вишгородському – 8%, Обухівському – 8%, Бородянському – 3%, Броварському – 6%, Макарівському – 2%, Кагарлицькому – 5%, Фастівському – 2%, Переяслав-Хмельницькому – 5%, в решті десяти районів області – 12%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні в 2009 році знизилася на 23,94% (294 дол.) – до 934 дол. США за 1 кв. м при середній ціні реалізації середньостатистичного домоволодіння 115 003 дол.

Довідка УНІАН. Вартість 1 кв. м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) і будинку (за винятком котеджних селищ).