У Києві вартість оренди квартир у січні стабілізувалася

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир в Києві з 1 до 17 січня поточного року стабілізувалася на рівні 463 долари за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили к консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за цей період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 3 дол. – до 454 дол., 2-кімнатних – зросла на 1 дол. - до 617 дол., 3-кімнатних – зросла на 274 дол. - до 753 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 2 дол. – до 355 дол., 2-кімнатних – на 2 дол. - до 607 дол., 3-кімнатних – на 3 дол. - до 719 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир стабілізувалася на рівні 266 дол., 2-кімнатних – зросла на 1 дол. - до 349 дол., 3-кімнатних – стабілізувалася на рівні 538 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 1 дол. – до 278 дол., 2-кімнатних – знизилася на 1 дол. - до 375 дол., 3-кімнатних – зросла на 4 дол. - до 532 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 1 дол. – до 251 дол., 2-кімнатних – стабілізувалася на рівні 350 дол., 3-кімнатних – знизилася на 2 дол. - до 440 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 2 дол. – до 277 дол., 2-кімнатних – на 2 дол. - до 395 дол., 3-кімнатних – стабілізувалася на рівні 449 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 2 дол. – до 323 дол., 2-кімнатних – на 1 дол. - до 436 дол., 3-кімнатних – на 2 дол. - до 459 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 1 дол. – до 267 дол., 2-кімнатних – на 3 дол. - до 362 дол., 3-кімнатних – стабілізувалася на рівні 461 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир стабілізувалася на рівні 260 дол., 2-кімнатних – знизилася на 1 дол. - до 381 дол., 3-кімнатних – зросла на 4 дол. - до 467 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 2 дол. – до 253 дол., 2-кімнатних – на 2 дол. - до 351 дол., 3-кімнатних – зросла на 2 дол. - до 472 дол.

Обсяг пропозицій від всієї сукупності 1-3-кімнатних квартир, представлених в десяти районах Києва, становить: у Шевченківському районі – 17%, у Печерському – 13%, у Дарницькому – 12%, в Оболонському – 9%, у Дніпровському – 9%, у Солом’янському – 11%, у Голосіївському – 8%, у Святошинському – 8%, у Деснянському – 7%, у Подільському – 6%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в 2009 році знизилася на 27,8% – до 438 дол. за квартиру на місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.