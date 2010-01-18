Вартість землі під Києвом зросла на 0,47%

Середня вартість землі у передмісті Києва під котеджне будівництво з 1 до 17 січня поточного року зросла на 0,47%, або на 6 дол., – до 3849 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за цей період вартість земельних ділянок в Обухівському районі зросла на 0,52% (24 дол.) – до 4580 дол./сотка, Києво-Святошинському – на 0,52% (40 дол.) – до 6327 дол./сотка, Вишгородському – на 0,12% (3 дол.) – до 2910 дол./сотка, Броварському – на 0,19% (6 дол.) – до 2870 дол./сотка, Васильківському – на 0,02% (1 дол.) – до 2505 дол./сотка, Фастівському – на 0,14% (2 дол.) – до 1151 дол./сотка, Білоцерківському – на 0,55% (6 дол.) – до 1171 дол./сотка, Бородянському – на 0,20% (4 дол.) – до 1829 дол./сотка, Кагарлицькому – на 0,49% (7 дол.) – до 1426 дол./сотка, Баришевському – на 0,43% (5 дол.) – до 1105 дол./сотка, Бориспільському – на 0,65% (26 дол.) – до 4068 дол./сотка.

При цьому зниження вартості землі спостерігалося у Переяслав-Хмельницькому районі – на 0,36% (4 дол.) – до 1047 дол./сотка, Іванківському – на 0,39% (4 дол.) – до 1066 дол./сотка.

Водночас вартість земельних ділянок стабілізувалася у Макарівському районі – на рівні 1852 дол./сотка.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від всієї сукупності виставлених на продаж об`єктів в 11 районах Київської області становить: у Макарівському районі – 11%, у Бориспільському – 11%, у Васильківському – 16%, у Києво-Святошинському – 21%, у Броварському – 8%, в Обухівському – 10%, у Бородянському – 4%, у Вишгородському – 10%, у Кагарлицькому – 3%, у Баришевському – 1%, у Фастівському – 2%, в Білоцерківському – 1%, в Іванківському – 1%, у Переяслав-Хмельницькому – 1%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі у передмісті Києва під котеджне будівництво у 2009 році знизилася на 25,6%, або на 1319 дол., – до 3831 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.