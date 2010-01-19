В Україні виробництво плит зросло на 7%

В Україні виробництво плит і керамічної плитки за 2009 рік зросло на 7,3% порівняно з 2008 роком – до 44 млн. 264 тис. кв. м.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у грудні 2009 року в країні вироблено 3 млн. 935 тис. кв. м плит і керамічної плитки, що на 7,3% менше, ніж у листопаді 2009 року, і на 14% більше, ніж у грудні 2008 року.