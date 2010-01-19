Україна знизила виробництво вогнетривкої цегли удвічі
13:27, 19 січня 2010Нерухомість
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В Україні виробництво вогнетривкої керамічної будівельної цегли за 2009 рік знизилося на 50,4% порівняно з 2008 роком – до 991 млн. шт. умовної цегли.
Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.
Згідно з повідомленням, у грудні 2009 року в країні випущено 59,4 млн. штук умовної цегли, що на 33,2% менше, ніж у листопаді 2009 року, і на 41% менше, ніж у грудні 2008 року.
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