Виробництво виробів з асфальту знизилося на 38%

В Україні виробництво виробів з асфальту або аналогічного матеріалу в рулонах за 2009 рік знизилося на 38,3%, порівняно з 2008 роком, – до 28,7 млн. кв. м.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у грудні 2009 р. в країні вироблено 0,5 млн. кв. м виробів з асфальту, що на 75,6% менше, ніж у листопаді 2009 року, і на 77,7% менше, ніж у грудні 2008 року.