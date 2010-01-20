Терміни будівництва «Олімпійського» дотримуються - Павленко

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО переконаний, що у червні-липні 2011 року національний спортивний комплекс «Олімпійський» буде введено в експлуатацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту під час заслуховування інформації уряду про стан підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що будівельно-монтажні роботи на НСК будуть завершені у грудні 2010 року. Він підкреслив, що на сьогодні терміни проведення робіт виконуються.

За словами міністра, кошторис будівництва у сумі 2 млрд. 114 млн. грн. затверджено, але його необхідно збільшити.

«Ми розуміємо, що ця цифра за підсумками першого кварталу виконання будівельно-монтажних робіт має бути відкоригована у сторону збільшення», - зауважив він, додавши що сьогодні працюють відповідні експертні групи, які аналізують «щоб вийти на більш об’єктивну цифру».

Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що минулого року було передбачено фінансування у сумі 1 млрд. грн. і профінансовано більш як на 60%. Водночас він заявляє, що це «не вплинуло на темпи будівельно-монтажних робіт».

Разом з тим, народний депутат України Равіль САФІУЛЛІН (фракція Партії регіонів) зазначив, що ТСК з перевірки дотримання законодавства України при проведенні реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський" констатує не дотримання термінів виконання робіт на стадіоні. Він також зазначив, що монтаж конструкцій навісу над трибунами стадіону, яка важить 8,5 тис. тонн, має здійснювати дніпропетровська фірма «Мастер профі», яка «не має досвіду роботи» в цій сфері. Р.САФІУЛЛІН зазначив, що генеральний проектувальник наголошував на цьому, але дана позиція не була взята до уваги.

Р.САФІУЛЛІН також наголосив, що немає нормативних документів, які б передбачали будівництво злітно-посадочного майданчику для вертольотів.