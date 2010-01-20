Будівельні підприємства України за 2009 рік скоротили обсяги робіт на 48%

Будівельні підприємства України за січень-грудень 2009 року скоротили обсяги робіт на 48,2%, порівняно з 2008 роком, – до 37 млрд. 886,8 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за цей період будівельні підприємства скоротили обсяги робіт з підготовки будівельних майданчиків на 41,4% – до 1 млрд. 602,4 млн. грн., з будівництва будівель і споруд – на 48,6% - до 32,031 млрд. грн., з установки інженерного обладнання будівель і споруд – на 44,9% - до 4 млрд. грн., із завершення будівництва – на 67,2% - до 208,9 млн. грн., з оренди будівельної техніки з оператором – на 81,1% - до 37,1 млн. грн.

За характером будівництва роботи з нового будівництва, реконструкції і технічного переозброєння становили 79,2% загального обсягу, з капітального ремонту – 14,7%, з поточного ремонту – 6,1%.