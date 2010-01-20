Влада Києва має намір посилити контроль у будівельній сфері

Столична влада має намір посилити контроль за бюджетними витратами, зокрема, в будівельній сфері

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про заходи щодо здійснення фінансово-бюджетного контролю.

Зокрема, свою увагу столична влада зосередить на сфері будівництва.

Зазначеним розпорядженням передбачено, що контроль за використанням бюджетних коштів у цій сфері здійснюватиме спеціалізована організація (підприємство) шляхом проведення регулярних перевірок не частіше одного разу на рік.

Винятки становитимуть перевірки, що здійснюватимуться за окремим дорученням Київського міського голови.

Осіб, що мають відношення до виконання робіт на будівництві, про час та місце перевірки повідомлятимуть у письмовій формі не пізніше, ніж за десять робочих днів. Умова про право проведення перевірки спеціалізованою організацією обов’язково включатиметься до всіх договорів підряду на будівництво.

Зазначені заходи проводитимуться з метою встановлення відповідності обсягів фактично виконаних робіт та документів, поданих до оплати.

У разі виявлення факту нецільового використання бюджетних коштів одержувач повинен буде протягом 10 робочих днів після надходження відповідної вимоги повернути до міського бюджету суму, що була використана не за цільовим призначенням.