Кабмін виділив 120,4 млн. грн. із Стабфонду на об'єкти до Євро-2012

Кабінет Міністрів України розпорядився виділити 120 млн. 380 тис. грн. для підготовки об`єктів інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в 2010 році.

Про це йдеться в постанові №36 від 20 січня ц.р., розміщеній на урядовому порталі.

Згідно з документом, кошти будуть виділені за рахунок залишків нерозподілених коштів Стабілізаційного фонду станом на 1 січня 2010 р., а в разі їх відсутності – за рахунок надходжень від розміщення державних цінних паперів.

Із загальної суми Міністерству транспорту і зв`язку виділять 38,8 млн. грн. (на проектування, будівництво, реконструкцію і ремонт аеропортів), Міністерству у справах сім`ї, молоді і спорту – 50 млн. грн. (на реконструкцію НСК «Олімпійський»), Державному комітету телебачення і радіомовлення – 31, 58 млн. грн. (на придбання прав на телевізійну трансляцію матчів чемпіонату Європи 2012 року з футболу (перший внесок за встановленим графіком ліцензійної угоди з УЄФА).

Кабмін доручив Мінфіну внести відповідні зміни до розкладу державного бюджету, а Держказначейству – переказати кошти Стабфонду.

Довідка УНІАН. Згідно з порядком використання в 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для підготовки об`єктів інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, бюджетні кошти виділяються на безповоротній основі.