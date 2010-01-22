Тимошенко вручила жителям Нікополя понад 90 ордерів на квартири

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вчора під час робочої поїздки до Дніпропетровської області вручила понад 90 ордерів на квартири у новобудовах міста Нікополя.

Як повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, під час урочистих заходів з цієї нагоди Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що уряд через Державну іпотечну установу профінансував добудову 6 тис. квартир для пільгових категорій, зокрема, багатодітних родин, ветеранів та для інших осіб, які по 20-30 років стояли у квартирних чергах.

Прем’єр-міністр заявила, що уряд планує у 2010 році мінімум у 10 разів збільшити кількість житла для пільговиків.

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що уряд продовжуватиме виконувати антикризову програму для будівельної галузі та має за мету повністю ліквідувати черги на житло.

Також прем’єр-міністр повідомила, що уряд має намір допомагати отримувати доступне житло молодим сім’ям, зокрема, втілюватиме програму щодо надання іпотечних кредитів для молодих сімей терміном 20-30 років без першого внеску.