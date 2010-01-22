На відновлення столиці Гаїті піде близько 10 років - експерти

На відбудову зруйнованою сильним землетрусом столиці Гаїті Порт-о-Пренса знадобиться близько 10 років.

Як передає РІА «Новости», таку думку висловлюють представники НУО.

Землетруси магнітудою 7,0 і 5,9, що сталися поблизу узбережжя Гаїті 12 січня, за даними ООН, зруйнували від 15 до 20% житлових будівель у республіці, бездомними залишилися до півтора мільйонів гаїтян. Точна кількість загиблих досі не відома, за різними даними, жертвами трагедії могли стати до 200 тисяч людей, а кількість постраждалих досягати трьох мільйонів. Багато будівель в Порт-о-Пренсі, зокрема президентський палац і будівля штаб-квартири миротворчої місії ООН, перетворилися на руїни.

Близько 400 тисяч гаїтян буде вивезено за межі столиці Порт-о-Пренса, де найближчим часом уряд обіцяє спорудити тимчасові поселення, тим часом, мародери що є сили орудують на руїнах зруйнованих землетрусом будівель. Для переселення уряд надасть людям безкоштовний транспорт - 34 автобуси доставлятимуть бездомних з Порт-о-Пренса в райони на півдні і півночі країни.

ООН одержала поки що 195 млн. доларів для надзвичайної допомоги населенню Гаїті з 562 млн., зібрати які організація закликала світову спільноту.

Крім цієї держави і міжнародні організації надають багатомільйонну гуманітарну і фінансову допомогу Гаїті на двосторонній основі, попри заклики ООН.