Вартість нежилих приміщень у новобудовах Києва знизилася на 9%

Вартість нежилих приміщень у новобудовах Києва в IV кварталі знизилася на 9% (або на 1 524 грн.) - до 15 347 грн./кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Згідно з повідомленням, вартість комерційних площ у будинках економ-класу знизилася на 6,8% (на 958 грн.) - до 13 151 грн./кв. м, у будинках бізнес-класу – зросла на 1,5% (на 311 грн.) - до 20 887 грн./кв. м, в об`єктах преміум-класу – знизилася на 0,1% (на 28 грн.) - до 31 428 грн./кв. м.

За даними фахівців порталу, зниження середньозваженої ціни, здебільшого, відбулося через збільшення частки пропозицій приміщень економ-класу на 8%, відповідно частки пропозицій бізнес-класу і преміум-класу зменшилися на 6% і 2%.

У звіті наголошується, що в четвертому кварталі 2009 року кількість об`єктів, в яких пропонувалися нежилі приміщення, зменшилася на 1,8% - до 54.

При цьому в грудні були розпочаті або відновлені продажі в п`яти об`єктах: 4 економ-класу, 1 бізнес-класу, знято з продажу три об`єкти: 1 економ-класу, 2 бізнес-класу.

Моніторинг вартості нежилих приміщень у новобудовах здійснюється ІАП «Столична нерухомість» щокварталу на підставі даних, наданих у відділах продаж інвестиційно-будівельних компаній. Для аналізу цін взята загальна площа тільки кількох варіантів планувань нежилих приміщень, виставлених на продаж. У звіті проаналізовано 54 об`єкти, як введені, так і з терміном введення в експлуатацію в першому кварталі 2011 року, 27 компаній-операторів.