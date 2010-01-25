Вартість котеджів під Києвом із 1 по 24 січня зросла на 0,2%

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні з 1 по 24 січня ц.р. зросла на 0,23% (2 дол.) – до 939 дол. США за 1 кв. м при середній ціні реалізації середньостатистичного домоволодіння 117 380 дол.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Як зазначається в повідомленні, в Києві вартість індивідуальних будинків за вказаний період знизилася на 0,31% (4 дол.) - до 1 223 дол./кв. м при середній ціні 174 200 дол. за домоволодіння.

За даними компанії, за вказаний період зростання цін на котеджі спостерігалося в Макарівському районі – на 0,48% (4 дол.) – до 842 дол./кв. м, Києво-Святошинському, – на 0,42% (5 дол.) – до 1 277 дол./кв. м, Кагарлицькому – на 0,22% (1 дол.) – до 602 дол./кв. м, Переяслав-Хмельницькому – на 0,38% (2 дол.) – до 404 дол./кв. м, Обухівському, – на 0,39% (6 дол.) – до 1427 дол./кв. м, Бориспільському, – на 0,16% (2 дол.) – до 1 279 дол./кв. м, Броварському, – на 0,10% (1 дол.) – до 954 дол./кв. м.

При цьому зниження вартості домоволодіння було зафіксоване у Вишгородському районі – на 0,19% (2 дол.) – до 970 дол./кв. м, Фастівському районі – на 0,13% (1 дол.) – до 474 дол./кв. м.

Водночас стабілізувалися ціни на котеджі у Васильківському – на рівні 940 дол./кв. м, Бородянському – на рівні 875 дол./кв. м.

У решті десяти районів області зміна вартості домоволодіння становила 0,03-0,48% (0-2 дол.) – до 183-466 дол./кв. м.

Частка пропозицій котеджів від усієї сукупності виставлених на продаж у одинадцяти районах Київської області (за винятком котеджних селищ) становить: у Києво-Святошинському районі – 24%, Васильківському – 16%, Бориспільському – 9%, Вишгородському – 8%, Обухівському – 8%, Бородянському – 3%, Броварському – 6%, Макарівському – 2%, Кагарлицькому – 5%, Фастівському – 2%, Переяслав-Хмельницькому – 5%, у решті десяти районів області – 12%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні в 2009 році знизилася на 23,94% (294 дол.) – до 934 дол. США за 1 кв. м при середній ціні реалізації середньостатистичного домоволодіння 115 003 дол.

Довідка УНІАН. Вартість 1 кв. м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) і будинку (котеджні селища не включено).