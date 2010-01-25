Мінрегіонбуд впроваджуватиме проекти будівництва доступного житла

Міністерство регіонального розвитку і будівництва України має намір впроваджувати економічні проекти будівництва доступного житла.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, про це сьогодні повідомив міністр регіонального розвитку та будівництва Василь КУЙБІДА на нараді з розвитку будівництва доступного житла у Львові.

За його словами, резервом зниження вартості житла є впровадження економічних проектів з раціональними архітектурно-планувальними і технічними рішеннями, сучасними технологіями і матеріалами, а також індустріальні методи будівництва.

«На сьогодні Мінрегіобуд в основному забезпечив будівельну галузь необхідною нормативно-методичною і проектною базою будівництва економічного житла, а також опрацьоване питання з регіонами щодо створення на місцях фонду проектів економічного житла», - сказав В. КУЙБІДА.

При цьому сьогодні здійснюється впровадження нормативно-методичних документів, розроблених впродовж 2007-2009 років і схвалених рішеннями міністерства: рекомендацій з проектування житлових будинків з квартирами соціального призначення, номенклатури економічних проектів доступного житла; соціального житла, проекту-еталону економічного житлового будинку з квартирами соціального призначення і проекту-еталону доступного житла, які розроблені відповідно до чинних державних будівельних норм.

«Важливим елементом реалізації програми доступного житла і одним з механізмів його здешевлення може стати також створення при місцевих органах з питань містобудування і архітектури фонду економічних проектів повторного застосування з дотриманням чинного законодавства про авторське право і суміжні права», - додав міністр.

Для розвитку програми будівництва доступного житла В.КУЙБІДА рекомендував прискорити розробку (корекцію) містобудівної документації на регіональному і місцевому рівнях, зокрема передбачити в місцевих бюджетах окремим рядком фінансування робіт з планування територій, насамперед інвестиційних привабливих.

Міністр вважає, що органам місцевого самоврядування необхідно зарезервувати земельні ділянки під будівництво доступного житла з обов`язковим вказуванням таких земель у генеральних планах населених пунктів. А також прийняти рішення, які унеможливлять використання забудовниками земельних ділянок, які надані під будівництво доступного житла, для інших цілей, зокрема для будівництва елітного житла.

Як повідомляв УНІАН, затверджена урядом Державна цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки передбачає збудувати (придбати) 265,8 тис. квартир (16,6 млн. кв. метрів).

На будівництво доступного житла в Україні в 2010 році планується направити 1 млрд. 087,2 млн. грн. (зокрема з держбюджету – 1 млрд. 028,15 млн. грн.).