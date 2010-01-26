Міськрада Харкова візьме участь в конкурсі з продажу Харківметробуду

Харківська міська рада має намір взяти участь в конкурсі з продажу державного пакета акцій АТ "Харківметробуд", який має відбутися в березні 2010 року.

Як передає ІА "МІСТ-Харків", про це заявив сьогодні на засіданні штабу з будівництва метро мер Харкова Михайло ДОБКІН.

"Державний (контрольний) пакет акцій АТ "Харківметробуд", як ви знаєте, було виставлено на продаж. Я дав доручення секретарю міської ради, щоб ми брали участь в конкурсі й купили це підприємство", - сказав М.ДОБКІН.

"Це підприємство володіє активами, без яких будівництво метро в місті неможливе. Тому ми боротимемося і в чесній боротьбі придбаємо контрольний пакет акцій АТ "Харіківметробуд", - завірив мер.

Відповідаючи на питання ІА "МІСТ-Харків", М.ДОБКІН сказав, що Харківська міська рада готова заплатити 9 мільйонів гривень за контрольний пакет акцій АТ "Харківметробуд".

Зокрема, він сказав: "Пакет в 50% + 1 акція оцінили в 9 мільйонів гривень, і ця ціна для нас повністю прийнятна".

Мер також сказав, що міськрада готова купити підприємство з "боргами із зарплати, з податків і перед кредиторами в розмірі близько 20 мільйонів гривень".

За словами М.ДОБКІНА, частину боргів АТ "Харківметробуд" міська рада має намір погасити, продавши непрофільне майно. Зокрема, він назвав земельну ділянку в Криму.

"Я практично впевнений, що ми купимо це підприємство", - додав він.

Після придбання, сказав М.ДОБКІН, АТ "Харківметробуд" буде перетворено в комунальне підприємство і увійде до складу Управління капітального будівництва.

Повідомлення про проведення конкурсу з продажу держпакета в 50% + 1 акція АТ "Харківметробуд" було розміщено в офіційному виданні Фонду державного майна "Відомості приватизації" 23 грудня 2009 року. Конкурс має відбутися не пізніше, ніж через 75 днів після публікації цього повідомлення.

Про намір взяти участь в конкурсі вже заявила компанія "Арка Капітал" чеського бізнесмена Павола КРУПИ, яка в даний час володіє 38% акцій підприємства.

Початкова вартість державного пакета акцій становить 3 мільйони гривень. Борги підприємства перед бюджетом і за соціальними виплатами – близько 6 мільйонів гривень, перед кредиторами – близько 11 млн. грн.