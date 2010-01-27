Вартість офісів на вторинному ринку Києва знизилася на 29%

Вартість офісів на вторинному ринку Києва в 2009 р. знизилася на 29,1%, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Згідно з повідомленням, у грудні 2009 р. вартість офісних приміщень знизилася на 0,2% - до 2 685 дол./кв. м, а за період з серпня 2008 року по грудень 2009 року зниження цін становило 35% (1 447 дол./кв. м).

За даними порталу, з серпня 2008 р. по грудень 2009 р. кількість пропозицій збільшилася на 61,7% (або 584 од.), з грудня 2008 р. по грудень 2009 р. кількість пропозицій збільшилася на 3,9% - до 1 523 одиниць. При цьому, з грудня 2007 р. по грудень 2009 р. кількість пропозицій збільшилася на 113,3% (або 809 одиниць), а середня ціна офісів знизилася на 26,6% (973 дол./кв. м).

Аналітики відзначили, що впродовж 2009 року у всіх районах Києва спостерігалося зниження рівня цін на офісні приміщення, виставлені на продаж. Найменше за рік втратили в ціні офісні приміщення, розташовані в Дніпровському і Деснянському районах, – 23% і 24,4% відповідно, більше 35% - в Дарницькому і Святошинському районах.

У звіті також говориться, що середня орендна ставка офісних приміщень в грудні 2009 р. знизилася на 2,1% і становила 18,8 дол./кв. м. З початку року рівень цін на оренду офісних приміщень знизився на 30,9%, а з грудня 2008 р. – на 32,8%.

При цьому з грудня 2007 р. по грудень 2009 р. кількість офісів, що пропонувалися в оренду, збільшилася на 47,6% (на 2 823 одиниць), а усереднена ціна за цей період знизилася на 18,5% (або 4 дол.).

Аналітичний звіт підготовлено на основі даних порталу «Столична нерухомість», АН «Благовіст» і АН Park Lane. У звіті проаналізовано 1 523 об`єкти, виставлених на продаж, середньою площею 226 кв. м, 8 758 об`єктів, що пропонуються в оренду, середньою площею 210 кв.м.