Мінрегіонбуд впроваджуватиме в Україні проекти «пасивних» будинків

Міністерство регіонального розвитку і будівництва України розробило рекомендації з впровадження в Україні проектів будинків з мінімальним енергоспоживанням («пасивних» будинків).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

За словами міністра регіонального розвитку і будівництва України Василя КУЙБІДИ, Україні необхідно активізувати державну політику зі скорочення споживання енергоресурсів у таких важливих і енергоємних секторах, як будівництво і житлово-комунальне господарство.

Міністр зазначив, що при розгляді пропозицій місцевих органів виконавчої влади щодо інвестиційних проектів з енергоефективності надаватиметься перевага у фінансуванні саме таким проектам.

В.КУЙБІДА також повідомив, що цього року буде проведено архітектурний конкурс на проект «пасивного» будинку з використанням сучасних енергозберігаючих технологій, за результатами якого буде розроблено пропозиції щодо проведення в регіонах робіт з проектування демонстраційних (пілотних) проектів та їх реалізації з метою впровадження будівництва в містах і селах України житлових і громадських «пасивних» будинків.

Міністр нагадав, що ВАТ «КиївЗНДІЕП» розробив експериментальний проект 5-поверхового багатоквартирного енергоефективного житлового будинку для будівництва в Києві, програму експериментальних досліджень якого схвалено рішенням Науково-технічної ради Держбуду (сьогодні – Мінрегіонбуд).

Цей проект міністерство запропонувало розглянути місцевим владам з метою організації будівництва в регіонах демонстраційного енергоефективного будинку.