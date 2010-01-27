Будівництво “Олімпійського” відстає за графіком на місяць

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО заявляє про наявність 3-4-тижневого відставання від графіку на будівництві окремих об’єктів Національного спортивного комплексу «Олімпійський» в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Що стосується НСК «Олімпійський», то загалом роботи відбуваються згідно з графіком. Невелике відставання є на окремих ділянках – 3-4 тижні, що пов’язано, в першу чергу, з погодними умовами», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Він пояснив, що були призупинені бетонні роботи, а також інші види робіт, на які серйозно впливає сильний мороз.

«Але це відставання не є критичним, і протягом весни воно буде стовідсотково надолужене. Сьогодні особливих ризиків з будівництвом на НСК «Олімпійський» немає», - зазначив міністр.