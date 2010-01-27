Мінрегіонбуд спростив будівництво приватних будинків

Міністерство регіонального розвитку і будівництва України спростило процедуру отримання дозвільної документації на забудову земельних ділянок у селах, селищах і містах районного значення, які знаходяться у власності громадян.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Як зазначається у повідомленні, нова редакція розділу 9 Типових регіональних правил забудови була затверджена наказом Мінрегіонбуду № 459 від 30 жовтня 2009 р. і зареєстрована Міністерством юстиції 22 січня 2010 р.

За словами міністра регіонального розвитку і будівництва Василя КУЙБІДИ, документом встановлюються єдині умови щодо оформлення, узгодження і затвердження будівельних паспортів на всій території України.

При цьому, залежно від регіональних містобудівних особливостей, відповідний орган містобудування і архітектури вносить необхідні корективи в будівельний паспорт.

В.КУЙБІДА зазначив, що власникам земельних ділянок (замовникам будівництва), які планують будувати житлові будинки садибного типу, достатньо одержати будівельний паспорт без розробки містобудівного обгрунтування, проведення його державної експертизи, громадського обговорення і затвердження відповідною місцевою радою.

«Для отримання будівельного паспорта громадянам достатньо звернутися до відповідного місцевого органу містобудування і архітектури, який уповноважений видавати такий документ у місячний термін від дня надходження заяви від замовника будівництва», - сказав він.

Міністр додав, що дія будівельного паспорта поширюється на будівництво житлових, дачних і садових будинків загальною площею до 500 кв. м, зокрема з господарськими і допоміжними приміщеннями у підвальному поверсі, господарськими спорудами, індивідуальними гаражами.

«Упровадження в практику нового порядку надання громадянам будівельного паспорта залежить від того, як швидко обласні державні адміністрації розроблять типову форму документа з урахуванням містобудівних особливостей регіону, внесуть відповідні зміни у регіональні правила забудови і подадуть допрацьований документ на затвердження відповідної обласної ради», - зазначив В. КУЙБІДА.