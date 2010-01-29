Уряд створив робочу групу з питань будівництва стадіону у Львові

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про створення Міжвідомчої робочої групи з питань будівництва стадіону у Львові, по вул. Стрийській-Кільцевій дорозі. Про це повідомив міністр України у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, коментуючи підсумки урядового засідання 27 січня 2010 року.

Головою робочої групи призначено Віце-прем`єр-міністра України Івана Васюника, повідомили УНІАН у прес-службі Мінспорту.

Рішення зумовлено тим, що є певні застереження стосовно виконання графіка будівельно-монтажних робіт у Львові, і саме тому уряд створив міжвідомчу робочу групу з будівництва львівського стадіону.

"Така позиція ґрунтується на позитивному досвіді діяльності подібної міжвідомчої робочої групи з питань реконструкції НСК "Олімпійський". Завдяки забезпеченню постійної урядової координації робіт на київському стадіоні вдалося вирішити низку складних питань та отримати схвальну оцінку експертів УЄФА щодо запровадженої схеми управління проектом. Відповідні завдання стоятимуть і перед новоутвореною групою для координації робіт на стадіоні у Львові, де держава виступає як співінвестор і фінансує 45% вартості проекту "- сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

"Я впевнений, що ми надолужимо відставання", - наголосив міністр.

Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що головним завданням міжвідомчої робочої групи є об`єднання інтересів замовника, генерального підрядника з рекомендаціями незалежних консультантів щодо будівництва стадіону у відповідності до вимог УЄФА.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня директор турніру УЕФА Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ заявив, що проекти спорудження стадіонів до Євро-2012 у Києві і Львові можуть знову “повернутися до зони високого ризику”, якщо їх фінансування не стане системним і безперебійним. За словами М.ЛУБКІВСЬКОГО, у контексті підготовки країни до фіналу континентальної першості зараз найбільше занепокоєння викликають часті затримки з фінансуванням проектів. За його словами, на сьогодні найскладніша ситуація у Львові. Як відзначив М.ЛУБКІВСЬКИЙ, найближчими днями необхідно усунути непорозуміння між замовником і генпідрядником робіт. Інакше, на думку експертів УЕФА, львівський проект буде неможливо реалізувати своєчасно, сказав він.

28 січня представники влади Львова та області запевнили, що стадіон збудуть вчасно.

Так, голова Львівської обласної державної адміністрації Микола КМІТЬ сказав, що не розуміє, чому директор турніру УЕФА Євро-2012 в Україні М.ЛУБКІВСЬКИЙ робить заяви щодо проблем з будівництвом стадіону у Львові. «Стадіон у Львові збудують. Це я говорю з повною упевненістю. Якщо у Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО, до речі львів`янина, є якісь претензії щодо будівництва стадіону, він мав би приїхати сюди і провести відповідні наради. Фінансування стадіону відкрите, стадіон будуємо. Я не знаю, про які проблеми говорить директор турніру УЕФА Євро-2012 в Україні – ми дотримуємося всіх графіків», – розповів М.КМІТЬ.