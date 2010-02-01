Котеджі під Києвом подешевшали на 30%

Середньозважена ціна пропозицій на приватні будинки в Києві і передмісті в 2009 році зменшилася на 30,6%, а з грудня 2008 року – на 33%, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними порталу, в грудні 2009 року середня вартість домоволодіння в Києві та передмісті знизилася на 1,8% і становила 1 тис. 601 дол./кв. м.

При цьому в грудні минулого року на ринку житлових будинків кількість пропозицій збільшилася на 13,3% щодо листопада і становила 2 203 об`єкти.

Експерти відзначили, що впродовж 2009 року менш як 30% втратили в ціні будинки у Васильківському (23,6%), Києво-Святошинському (28,4%), Обухівському (29,7%) районах. Зниження вартості більш як на 30% спостерігалося в Києві (30,8%), Бориспільському (31,8%), Броварському (33,4), Вишгородському (41,7%) районах.

Аналітичний звіт підготовлено на основі даних порталу «Столична нерухомість», АН «Благовіст» і АН Park Lane. У звіті проаналізовано 2 тис. 203 домоволодіння.