МінЖКГ і ЄІБ реалізовуватимуть проект водопостачання Миколаєва

18:42, 02 лютого 2010
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Вартістю 31 млн. євро

Сьогодні міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій КУЧЕРЕНКО від імені держави Україна підписав фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), за якою Україна отримає кошти позики для фінансування проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаєві".

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.

В прес-службі нагадали, що 13-16 січня 2010 року у Люксембурзі делегація України провела офіційні переговори з представниками Європейського інвестиційного банку. За підсумками переговорів було парафовано проект фінансової угоди щодо позики на реалізацію проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаєві".

2 лютого Миколаївський міський голова Володимир ЧАЙКА, директор КП «Миколаївводоканал» Василь ТЕЛЬПІС та представник Європейського інвестиційного банку Костянтин СІНАДІНО також підписали тристоронню проектну угоду «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві».

Метою проекту є приведення системи очистки та подачі споживачам питної води до європейських стандартів. Реалізація проекту розрахована на використання матеріально-технічних ресурсів вітчизняних та зарубіжних виробників, що сприятиме створенню нових робочих місць.

Загальна вартість проекту становитиме 31,08 млн. євро, з яких: кошти гранту ЄС – 3,0 млн. євро; національні ресурси (кошти місцевого бюджету та кошти підприємства) – 12,14 млн. євро; позикові кошти – 15,54 млн. євро. Відповідальний виконавець – Міністерство з питань житлово-комунального господарства України, бенефіціар – Міське комунальне підприємство „Миколаївводоканал”, позичальник – Україна, кредитор – Європейський інвестиційний банк. Термін кредиту – 15 років, ставка - 1,5% річних.

Як зазначив О. КУЧЕРЕНКО, укладання фінансової угоди надасть можливість МКП «Миколаївводоканал» реалізувати проект з допомогою доступних кредитних ресурсів, що дозволить в подальшому значно поліпшити якість та безпечність питної води, належну очистку стічних вод для мешканців Миколаєва, запровадити європейський рівень екологічної безпеки в обласному центрі, досягти повної відповідності національним стандартам та запровадження європейських стандартів щодо очищення стоків та скиду їх до водних об’єктів міста. 

 

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