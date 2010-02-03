Вторинне житло у Києві подешевшає на 10% - експерт

Вартість житла на вторинному ринку Києва цього року знизиться на 10%.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив президент Спілки фахівців з нерухомого майна України (СФНУ) Олександр РУБАНОВ.

За його оцінками, вартість житла в Києві плавно знижуватиметься на 1-1,5% за місяць, з невеликими сезонними «відкотами»: до весни ціни дещо знизяться, з кінця березня почнеться підвищення, а до осені знову очікується падіння. В результаті за рік столичне житло подешевшає в середньому на 10% у різних сегментах.

О.РУБАНОВ вважає, що в цінах на житло в Києві ще є люфт для зниження. «На мій погляд, цінового дна ми ще не намацали, але до кінця цього року ситуація стабілізується», – сказав він. При цьому президент СФНУ додав, що стабілізації ринку житла варто чекати навесні 2011 року.

На думку генерального директора мережі агентств нерухомості Real Druzi Людмили ДРУЗЕНКО, якщо ситуація в економіці та політиці стабілізується, то різких перепадів цін на квартири не буде, а збережеться тенденція коливання вартості житла, що намітилася з літа 2009 року.

За її оцінкою, в першому кварталі найменше затребувані об`єкти економ-класу можуть втратити в ціні в середньому 5-8%. В першу чергу зниження може торкнутися трикімнатних і багатокімнатних квартир, малометражних однокімнатних квартир, що вимагають серйозного ремонту і розміщених у віддалених масивах.

При цьому стабільними залишаться ціни на квартири в нових будинках, на повнометражні одно- і двокімнатні квартири в будинках типової забудови, одно-, двокімнатні «хрущовки» в наближених до центру масивах.

Також не передбачається зниження вартості в сегменті нового житла бізнес-класу, тоді як вартість деяких об`єктів, представлених старим житловим фондом («сталінки» і «царські» будинки), в першому кварталі року може дещо знизитися.

У Real Druzi вважають, що з другого кварталу через зростання активності на вторинному ринку житла можливе плавне підвищення цін на найбільш затребувані об`єкти економ- і бізнес-класу. До кінця 2010 року тенденція плавного дорожчання частини квартир у цих сегментах «вторинки» може посилитися через скорочення обсягів будівництва і дефіциту нового житла.