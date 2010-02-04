На реконструкцію НСК «Олімпійський» виділять 250 млн. грн.

Кабінет Міністрів України виділить 250 млн. грн. на реконструкцію НСК «Олімпійський» цього року.

Про це йдеться у постанові Кабміну №73 від 28 січня 2010 р., розміщеній на урядовому порталі.

Згідно з документом, даною постановою внесені зміни у постанову Кабміну №36 від 20 січня 2010 року, якою передбачалося в 2010 році виділити на реконструкцію спорткомплексу 50 млн. грн.