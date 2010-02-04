Україну чекають комунальні «майдани»

Україну найближчим часом чекають комунальні «майдани» – масові акції протесту людей, незадоволених високою ціною та низькою якістю комунальних послуг у країні, вважає лідер «Комунального фронту» Віталій ЯКОВЕНКО.

«Влада дограється в своєму псевдореформуванні ЖКГ до того, що люди масово вийдуть на вулиці. Масштабність цих акцій буде дуже високою, а мітинги багатотисячними», - прогнозує експерт.

За його словами, якщо в благополучнішій Росії, де свобода слова як демократичний принцип відсутній, а будь-які акції протесту проти керівництва країни розгоняться, проблема ЖКГ підштовхнула 10 тисяч калінінградців вийти на вулицю і вимагати відставки керівництва краю, то в Україні все буде набагато активніше. З одного боку, у нас в ЖКГ ситуація набагато гірша, ніж у Росії, а з іншого боку, на відміну від нашого північного сусіда, зі свободою зборів в Україні все гаразд.

«Ця загроза цілком реальна, адже всі дії уряду, парламенту і Президента, які ми спостерігаємо в ЖКХ, направлені на задоволення інтересів монополістів галузі, а не простих людей, що залишаються практично безправними перед ЖЕКами, тепловиками, електриками, газівниками й іншими монополістами. Загроза масових протестів продовжуватиметься до того часу, доки влада не повернеться обличчям до людей, не почнуе діяти в їх інтересах, і українці не відчують на собі позитивні зміни. А поки люди бачать, що стає тільки гірше, і їх незадоволення росте», - сказав В.ЯКОВЕНКО.

Довідка УНІАН. Громадський рух «Комунальний фронт» створено в грудні 2009 року. Поява організації зумовлена великим попитом населення на самоорганізацію для відстоювання своїх прав на комунальні послуги належної якості та комфортні умови проживання. На сьогодні осередки «Комунального фронту» існують в 9 містах, ще в 10 містах планується створити такі організації найближчим часом. Рух очолює Віталій ЯКОВЕНКО.