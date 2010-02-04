Кабмін виділить 482,7 млн. грн. на підготовку об'єктів до Євро-2012

Кабінет Міністрів України збільшить суму коштів, що виділяються зі Стабілізаційного фонду на підготовку в 2010 році об`єктів до Євро-2012, з 120,4 млн. грн. до 482 млн. 760 тис. грн.

Про це йдеться у постанові №73 від 28 січня 2010 року, розміщеній на урядовому порталі.

Згідно з документом, сума коштів, що виділяються Міністерству транспорту і зв`язку на проектування, будівництво, реконструкцію і ремонт аеропортів, збільшена з 38,8 млн. грн. до 154 млн. 580 тис. грн., Міністерству у справах сім`ї, молоді і спорту (на реконструкцію НСК «Олімпійський») – з 50 млн. грн. до 286 млн. 600 тис. грн.

Сума коштів, що виділяються Державному комітету телебачення і радіомовлення на придбання прав на телевізійну трансляцію матчів чемпіонату Європи 2012 року з футболу (перший внесок за встановленим графіком ліцензійної угоди з УЄФА), не змінилася – 31,58 млн. грн. Крім того, Міністерству фінансів буде виділено 10 млн. грн.

Кошти будуть виділені за рахунок залишків нерозподілених коштів Стабілізаційного фонду станом на 1 січня 2010 року, а у разі їх браку – за рахунок надходжень від розміщення державних цінних паперів.

Кабмін доручив Мінфіну внести відповідні зміни у розпис Державного бюджету, а Держказначейству – переказати кошти Стабфонду.

Довідка УНІАН. Згідно з порядком використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для підготовки об`єктів інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, бюджетні кошти виділяються на безповоротній основі.