У Києві без тепла залишилося близько 100 будинків

АК «Київенерго» 5 лютого приступила до невідкладного ремонту кількох ділянок пошкоджених тепломереж у Києві. Про це УНІАН повідомили у Департаменті корпоративних комунікацій компанії.

О 9-й годині ранку фахівці енергокомпанії терміново почали роботи на двох пошкоджених ділянках тепломережі від станції теплопостачання №1 (СТ1). Одна з них уже відслужила нормативний термін – 25 років, друга працює майже 45 років. У зв`язку з проведення ремонтів від теплопостачання і подачі гарячої води тимчасово відключені 33 житлові будинки, 20 адмінбудівель і дитсадок на вулицях Басейній, Мечникова, Печерський узвіз, Госпітальній, Еспланадній. Роботи планується закінчити впродовж доби.

Теплотрасу “Табірна гонта”, яка була змонтована у 1984 році, впродовж 5 лютого також буде відключено для ліквідації течі в мережі. Роботи на цій ділянці будуть виконані у прискореному темпі – за п`ять годин. До кінця дня 5 лютого у 31 житловий будинок і два дитячі садки, розміщені на вулицях Драгоманова, Теліги, Щусева, Грекова, Ризькій, Орловській і Берлінського, буде відновлено подачу тепла і гарячої води.

Крім того, о 13.00 фахівці «Київенерго» почали терміновий ремонт теплотраси від районної котельні (РК) «Теремки». На вулицях Теремківській, Глушкова, Чабанівській, Великій Окружній тимчасово без теплопостачання залишаються 29 житлових будинків, 3 дитячі садки, 26 адміністративних будівель.

Житлові організації, які обслуговують мешканців цих будинків, попереджені про необхідність виконання у них низки заходів для того, щоб відновлення теплопостачання відбулося без порушень і затримок. Житлові організації зобов`язані також проінформувати киян про тимчасові незручності.

«Пошкодження цих теплотрас виявлене раніше, їх технічний стан нас уже давно турбує. Пошкодження, через які відбувається теча, швидко розширюються, і ми вимушені виконувати роботи взимку, скориставшись тимчасовим потеплінням. Адже синоптики вже на вихідні прогнозують значне похолодання, і ці крихкі труби можуть не витримати морозів. Тоді усунення пошкодження буде набагато складнішим для компанії і дуже некомфортним для жителів», - прокоментував заступник технічного директора - головний інженер АК «Київенерго» Юрій ГЛАДИШЕВ.

Раніше «Київенерго» неодноразово заявляла про необхідність комплексної модернізації тепломереж столиці, зазначають у компанії. Сьогодні повної заміни потребують 50% тепломереж Києва. Комплексна програма, за оцінками фахівців, коштує понад 2 млрд. грн. і може бути реалізована впродовж десяти років.

«Київенерго» при цьому зазначає, що тариф на тепло, встановлений КДМА, вдвічі нижчий за витрати «Київенерго» на його виробництво. Тому інвестиційна складова, яка б дозволяла «Київенерго» вкладати кошти у розвиток і заміну мереж, в чинному тарифі на тепло не передбачена. За таких умов модернізацію тепломереж столиці, згідно з законодавством, повинен фінансувати міський орган влади, тобто КДМА. У 2009 році в бюджеті Києва на модернізацію тепломереж було заплановано 42 млн. грн., але ці кошти так і не були виділені. Всі роботи з утримання і ремонту системи теплопостачання Києва АК «Київенерго» виконує за власні кошти, наголосили в компанії.