"Київміськбуд" почав продаж паркомісць

Холдингова компанія «Київміськбуд» з початку року запустила програму продажу паркомісць у паркінгах шляхом оренди з правом викупу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова правління – президент ХК «Київміськбуд» Василь Можар.

За його словами, серед умов програми – сплата 30% першого внеску вартості паркомісця, надання розстрочки з оплати вартості паркомісця на два-три роки.

«Ми за останній місяць збільшили продаж машиномісць у 5 разів», - додав В.Можар.

Він уточнив, що минулого року компанія затвердила положення про цю програму.

За даними президента холдингу, на сьогодні у реалізації перебуває близько 3 тис. машиномісць у паркінгах. Вартість паркомісця коливається у межах 120-180 тис. грн.

В.Можар додав, що компанія, крім житлового будівництва, розглядає можливість розширення напрямів промислового, транспортного будівництва. Зокрема, холдинг бере участь в тендері на визначення генпідрядника будівництва першої черги Лівобережної лінії метрополітену (Троєщина - Осокорки) у Києві від вул. Мілославської до ст. метро "Лівобережна".

Як повідомляв УНІАН, холдингова компанія “Київміськбуд” планувала в грудні 2009 року почати програму з продажу машиномісць у паркінгах через оренду з правом викупу.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 38 акціонерних товариств, 6 дочірніх підприємств, у яких "Київміськбуд" володіє 100% пакетом акцій; 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року ХК «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 218 тис. кв. м житла, що становить 30% загального обсягу житлового будівництва у Києві і 14% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.